На Донеччині під час вибуху димової гранати постраждав підліток. ФОТО
На Донеччині під час вибуху димової гранати постраждав підліток. ФОТО
У Костянтинівці в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 16-річний підліток отримав травми руки.
Хлопець госпіталізований, на місці події працювала поліція.
Попередньо встановлено, що 18-річний юнак та його 16-річний приятель знайшли димову шашку.
Молодший з хлопців вирішив підпалити її, і піротехнічний засіб вибухнув у нього в руці. Із чисельними пораненнями верхньої кінцівки підлітка доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції. Встановлюються повні обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області