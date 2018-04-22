На Донеччині під час вибуху димової гранати постраждав підліток. ФОТО

У Костянтинівці в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 16-річний підліток отримав травми руки.

Хлопець госпіталізований, на місці події працювала поліція.

Попередньо встановлено, що 18-річний юнак та його 16-річний приятель знайшли димову шашку.

Молодший з хлопців вирішив підпалити її, і піротехнічний засіб вибухнув у нього в руці. Із чисельними пораненнями верхньої кінцівки підлітка доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції. Встановлюються повні обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області