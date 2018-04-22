У Ковелі патрульні поліції витягли з підвалу... трьох наркоманів

У Ковелі, близько 22 години, екіпаж отримав повідомлення про підозрілих осіб у підвалі будинку.

На місці події, по вулиці Смирнова, у підвальному приміщенні, справді перебували три молодики, біля яких були речовини, схожі на наркотичні, та предмети, які можуть використовуватись для куріння наркотичних засобів.

Їхні особи патрульні встановили: хлопцям 21, 27 та 28 років відповідно.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, речовини і предмети вилучили. Ведеться слідство.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області