На Вінниччині поліцейський затримав втікачів з місця вчинення ДТП. ФОТО

Екіпаж групи реагування патрульної поліції Немирівського відділу поліції затримав п’яного 26-річного винуватця автопригоди та його рідного брата.

Допомагаючи родичеві втекти з місця події, підозрюваний травмував правоохоронця, який намагався перешкодити зловмиснику. Тепер йому загрожує до 5 років ув’язнення.

За словами начальника немирівської поліції Олександра Короля, екіпаж групи реагування патрульної поліції виїхав на повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих.

Під час з’ясування обставин події старший лейтенант поліції Леонід Орлик побачив, як винуватець автопригоди намагається втекти з місця події на іншому автомобілі. Щоб зупинити легковик "Богдан" та запобігти втечі правопорушника, поліцейський схопився за металеву решітку, встановлену на даху автомобіля. Це не зупинило водія, який продовжив рух та протягнув поліцейського близько 100 м. Інші водії, які стали свідками події, заблокували рух втікачам, допомігши цим затримати правопорушників.

Згодом з’ясувалось, що 33-річний водій, який приїхав на допомогу винуватцю ДТП, його рідний брат. 26-річний затриманий, намагаючись заплутати працівників поліції, називав неправдиві анкетні дані, а тим часом зателефонував до брата та спланував втечу. Освідувавши його за допомогою приладу «Драгер», поліцейські виявили у крові чоловіка 1.22 проміле алкоголю.

Інспектор, який затримував правопорушників, отримав тілесні ушкодження.

На 26-річного винуватця ДТП, якого раніше притягували до відповідальності за п’яну їзду та позбавили права керування транспортними засобами, склали протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та 130(керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

А 33-річному зловмиснику, який намагався допомогти брату, загрожує кримінальна відповідальність. Він затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито провадження за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області