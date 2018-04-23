У Миколаєві патрульні врятували життя дівчині, яка кинулась з моста. ФОТО

Минулих вихідних, об 11:21, екіпажу патрульної поліції надійшов виклик «спроба самогубства».

Випадковий перехожий побачив, як з Варварівського мосту в ріку стрибнула дівчина. Не зволікаючи, патрульні вирушили на місце події. По дорозі один з інспекторів зв’язався с заявником по телефону та з’ясував, що дівчина знаходиться у воді метрів за 20-30 від берега зі сторони центра міста та кричить про допомогу.

Під’їзд до води був неможливий через те, що в тому місці відбувається будівництво, тож патрульні перелізли через паркан, щоб дістатися берега. Поліцейський 2 роти 3 батальйону Андрій Мирошниченко прийняв рішення вплав рятувати дівчину.

В той час його напарник Вадим Шаповалов підтримував голосовий контакт з потерпілою, та коригував його дії. Діставшись до знесиленої дівчини, яка вже мало не знепритомніла від переохолодження, Андрій підхопив її та потягнув до берега.

Охоронець будівництва допоміг патрульним витягти потерпілу на пірс, де разом з рятувальниками, які також прибули на місце події, надали дівчині першу домедичну допомогу та передали її лікарям швидкої допомоги.

За матеріалами прес-служби

