Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО

Минулого уікенду, близько 22-ої години, до поліції надійшло повідомлення, що по вул. М. Бірюзова, навпроти фабрики "Домінік", сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ» та мотоциклу.

Внаслідок пригоди 42-річний водій мотоциклу загинув на місці.

Пасажирку мотоциклу, 2000-го року народження, із значними тілесними ушкодженнями доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Згодом дівчина померла.

А близько першої години ночі до поліції Полтави надійшло ще одне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком. Як з`ясували слідчі, аварія сталася близько 1-ї години ночі на розі вулиць Європейської та Харківське шосе.

Унаслідок зіткнення автомобілів VW «Транспортер» та автомобіля «SsangYong» 57-річний водій автомобіля VW «Транспортер» загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області