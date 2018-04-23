Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО

Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО

06:30 23.04.2018
  • Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО
  • Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО
  • Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО
  • Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО
  • Внаслідок двох ДТП на Полтавщині загинули пасажирка та водій. ФОТО

Минулого уікенду, близько 22-ої години, до поліції надійшло повідомлення, що по вул. М. Бірюзова, навпроти фабрики "Домінік", сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ» та мотоциклу.

Внаслідок пригоди 42-річний водій мотоциклу загинув на місці.

Пасажирку мотоциклу, 2000-го року народження, із значними тілесними ушкодженнями доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Згодом дівчина померла.

 А близько першої години ночі до поліції Полтави надійшло ще одне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком. Як з`ясували слідчі, аварія сталася близько 1-ї години ночі на розі вулиць Європейської та Харківське шосе.

Унаслідок зіткнення автомобілів VW «Транспортер» та автомобіля «SsangYong» 57-річний водій автомобіля VW «Транспортер» загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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