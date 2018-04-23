На Чернігівщині вантажівка вбила велосипедистку та вилетіла в річку. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у райцентрі Борзна Чернігівської області, в результаті якої вантажівка збила насмерть велосипедистку, після чого протаранила мостове огородження та злетіла у річку.

Отримавши повідомлення про страшну дорожньо-транспортну пригоду, на місце події негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Борзнянського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області.

При огляді місця події поліцейські встановили, що водій вантажівки, рухаючись містом Борзна та наближаючись до мосту через річку, виїхав на зустрічну смугу, щоб «вписати» свій довжелезний транспортний засіб у поворот. Посеред повороту водій побачив перед своїм автомобілем велосипедистку і почав маневрувати, намагаючись уникнути зіткнення. Однак це йому не вдалося, жінка на велосипеді від удару загинула.

Між тим великогабаритний важкий автомобіль фактично втратив керованість. Спроби водія, маневруючи, стабілізувати рух виявилися марними. Фура збила перила мостового огородження і влетіла у річку.

Внаслідок цієї автопригоди водій вантажівки також загинув.



Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).



На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група поліції та фахівці місцевого рятувального підрозділу.

Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області