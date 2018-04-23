У Києві СБУ затримала росіянина за шантажування бізнесмена. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою затримали у Києві громадянина Росії, який погрожував підприємцю розповсюдженням компрометуючої інформації.

Правоохоронці встановили, що зловмисник переїхав до України на початку цього року. Через спільне коло друзів він познайомився зі столичним комерсантом та почав збирати інформацію про його бізнес та родину.

Погрожуючи розповсюдженням особистої інформації про бізнесмена та його сім’ю, яка зможе зашкодити їх репутації, чоловік вимагав двісті п’ятдесят тисяч доларів США за «мовчання».

Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному із закладів громадського харчування у центрі Києва під час отримання «авансу» у розмірі семи тисяч американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ