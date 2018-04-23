На Закарпатті легковик "ВАЗ" втрапив у ДТП, троє людей поранені. ФОТО

Співробітники поліції Мукачівського відділення з’ясовують причини та обставини аварії у селі Чомонин, в якій травмувалося троє людей, один з них неповнолітній. За фактом ДТП поліція розпочала слідство.

Вчора, 22 квітня, о 17:40 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо- транспортну пригоду у селі Чомонин Мукачівського району.

Співробітники слідчо-оперативної групи поліції, які працювали на місці події попередньо встановили, що 42-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107», рухаючись центральною вулицею не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним містком. У результаті цього транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок даної пригоди постраждали водій та двоє його пасажирів, 13-ти та 35-ти років, мешканці села Баркасово. Усі троє отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до лікарні, водій перебуває у реанімації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. За що передбачена кримінальна відповідальність у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі вже призначили ряд необхідних судових експертиз. Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик відділення поліції. В ході слідства поліція з’ясує всі обставини та причини даної автомобільної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області