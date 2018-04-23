На Хмельниччині легковик вилетів на узбіччя, 5-ро людей поранені. ФОТО

Автопригода трапилась близько 6-ї години ранку на автодорозі «Житомир — Чернівці» поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівського району.

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок того, що водій намагався уникнути наїзду на дівчину-пішохода, яка вийшла на проїжджу частину.

Встановлено, що 32-річний хмельничанин на автомобілі «Шевроле Авео», рухаючись з Києва в напрямку Хмельницького, поблизу села Вишнопіль з’їхав у кювет з подальшим перекиданням.

Внаслідок ДТП п’ятеро пасажирів автомобіля отримали травми. Серед потерпілих — ціла сім’я. У 28-річної матері діагностували забої рук та ніг, а в 6-річного сина — забій живота. Їм надано медичну допомогу без госпіталізації. А от 29-річний батько у важкому стані перебуває в реанімації Любарської центральної районної лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Крім того, травми отримали ще двоє пасажирів: 27-річний чоловік із забоєм поперекового відділу хребта госпіталізований в хірургію Любарської лікарні, а 7-річного хлопчика зі струсом мозку після надання допомоги відпустили додому. Водій тілесних ушкоджень не отримав.

Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

