На Закарпатті під час ДТП розбився позашляховик, є тяжко поранені. ФОТО

На автодорозі між Хустом та Тячевом водій автомобіля «Kia Sportage» не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом на узбіччі. Із численними травмами житель села Сокирниця Хустського району доставлений в реанімаційне відділення.

Об 11:31 год. поліцейські Хустщини отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі між районними центрами Хуст та Тячів.

Правоохоронці з’ясували, що 38-річний водій автомобіля «Kia Sportage», мешканець села Сокирниця, рухався зі сторони Хуста в напрямку Тячева. За попередніми даними, поблизу села Сокирниця чоловік намагався обігнати авто, інформацію про яке встановлюють. Водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і вдарився в дерево.

У важкому стані з багатьма травмами чоловіка доставили в реанімаційне відділення Хустської районної лікарні.

За попередніми даними, водій автомобіля був тверезим.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області