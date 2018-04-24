У Кривому Розі пішов з дому і не повернувся чоловік із вадами здоров’я. ФОТО

У Кривому Розі пішов з дому і не повернувся чоловік із вадами здоров’я. ФОТО

23:00 24.04.2018

Саксаганським відділенням поліції м. Кривий Ріг розшукується безвісно зниклий гр. Демченко Олександр Олександрович, 27.06.1984 р.н., який 16.03.2018 року пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети розшукуваного: страждає на психічні розлади здоров’я, на вигляд 32-35 років, середньої статури, зріст 175-180 см.

Був одягнутий: болонева куртка із капюшоном темно-синього кольору, сині брюки, чорне взуття.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження гр. Демченко Олександра Олександровича, телефонуйте за номерами: (0564) 64-20-20, 097-633-84-08, 098-505-32-46 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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