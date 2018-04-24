Під час ДТП у Вінниці загинули водії обох автомобілів. ФОТО

Під час ДТП у Вінниці загинули водії обох автомобілів. ФОТО

05:00 24.04.2018
  • Під час ДТП у Вінниці загинули водії обох автомобілів. ФОТО
  • Під час ДТП у Вінниці загинули водії обох автомобілів. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Вінниці на вулиці Бучми близько 2 другої години ночі.

Внаслідок лобового зіткнення автомобілів «Mercedes» та «Opel» загинули дві людини. Поліцією відкрито кримінальне провадження, призначено ряд експертиз.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля «Mercedes», житель Вінницьких Хуторів, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком «Opel».

Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці пригоди. Водій автомобіля «Opel», 40-річний вінничанин, помер під час надання медичної допомоги в лікарні.

Слідчим призначено ряд експертиз.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У Києві націоналісти спалили табір ромів. Ви засуджуєте чи підтримуєте такі методи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.