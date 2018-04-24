Під час ДТП у Вінниці загинули водії обох автомобілів. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Вінниці на вулиці Бучми близько 2 другої години ночі.

Внаслідок лобового зіткнення автомобілів «Mercedes» та «Opel» загинули дві людини. Поліцією відкрито кримінальне провадження, призначено ряд експертиз.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля «Mercedes», житель Вінницьких Хуторів, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком «Opel».

Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці пригоди. Водій автомобіля «Opel», 40-річний вінничанин, помер під час надання медичної допомоги в лікарні.

Слідчим призначено ряд експертиз.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області