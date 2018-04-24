На Волині багатотонна фура збила людину насмерть. ФОТО
На Волині багатотонна фура збила людину насмерть. ФОТО
У Ковельському районі автомобіль «Renault Premium» здійснив наїзд на 50-річного місцевого жителя.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці пригоди. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Автопригода трапилася ввечері, поблизу села Гулівка. Водій автомобіля «Renault Premium», 39-річний житель міста Дніпро, здійснив наїзд на 50-річного жителя села, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті наїзду вантажівки постраждалий отримав травми, від яких помер на місці пригоди.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області