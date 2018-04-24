На Харківщині маленька дівчинка потрапила під залізничну дрезину. ФОТО

На залізничному перегоні «Козача Лопань-Слатине» машиніст автомотриси травмував дрезиною 10-річну дівчинку.

Дитина у непритомному стані із травмами голови та закритим переломом стегна була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Подія сталася на залізничному перегоні у селищі Слатине. На даний час медики оцінюють стан здоров’я дівчинки, як тяжкий.

При виїзді на місце події поліцейські встановили, що на залізничному перегоні машиніст автомотриси Харківської дистанції електропостачання контактної мережі травмував малолітню мешканку селища Слатине, яка раптово вискочила на залізничну колію. Машиніст одразу викликав швидку допомогу та поліцію. Рух поїздів на станції не припинявся.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події. Попередньо встановлено, що дитина не встигла потрапити під колеса автомотриси, і її ударом відкинуло у бік.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області