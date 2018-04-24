На Вінниччині у річці знайшли автомобіль, а в ньому тіла зниклого подружжя. ФОТО

У с. Сокілець Немирівському районі поліцейські виявили в річці Південний Буг автомобіль з тілами місцевих жителів, яких розшукували з 9 квітня цього року.

54-річний чоловік та 52-річна жінка на власному автомобілі «Нісан» поїхали від знайомих та зникли.

Для пошуку зниклих задіяли усі можливі оперативні та розшукові можливості в рамках відкритого кримінального провадження за ст.115 КК України.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП Андрія Дамзіна, поліцейські опитали місцевих жителів, перевірили коло спілкування зниклого подружжя, обстежили можливі маршрути руху їх автомобіля з допомогою квадрокоптера, прочісували лісові насадження та перевіряли водойму.

В результаті 23 квітня автомобіль із тілами зниклих людей виявили в річці між селами Сокілець та Олексіївка Немирівського району на глибині близько 2 метрів.

Рятувальники витягли автомобіль на поверхню. В салоні авта знаходились двоє потерпілих. Видимих ознак насильницької смерті на тілах загиблих під час огляду експерти не виявили.

В рамках раніше відкритого кримінального провадження призначена судово-медична експертиза, яка встановить причини смерті загиблих. Одна з версій, яка розглядається слідством, що автомобіль потрапив в водойму внаслідок ДТП.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області