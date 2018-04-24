Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО

Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО

19:30 24.04.2018
  • Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО
  • Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО
  • Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО
  • Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО

24 квітня о 10:29 диспетчер Служби порятунку «101» отримав від стурбованих мешканців м. Покровськ Донецької області повідомлення про те, що у яму глибиною 2 метри впала собака та не може самостійно вибратися.

Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою власних вилучили чотирилапого друга з пастки.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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