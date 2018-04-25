На Херсонщині п’яний водій спрямував автівку у дерево. ФОТО

За допомогою до поліції звернулись співробітники швидкої допомоги. Вони приїхали на місце ДТП, однак водій не дозволяв себе оглянути й намагався піти з місця пригоди.

Інспектори вирушили за адресою – на вулицю Кулика. Там патрульні побачили понівечений автомобіль ЗАЗ-110557. Поліцейські поспілкувались із очевидцями події та лікарями, які працювали на місці. Всі присутні стверджували, що за кермом перебував громадянин, який знаходився неподалік.

Під час розмови з ним інспектори помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Той спочатку заперечував факт керування, але згодом визнав, що саме він спричинив ДТП. Чоловік поводився неадекватно, висловлювався в бік патрульних нецензурною лайкою та не припиняв правопорушення на вимогу поліцейських.

46-річного херсонця інспектори затримали й доправили до Дніпровського відділення поліції. Там він у встановленому законом порядку відмовився проходити огляд на стан сп’яніння на місці та в медичному закладі. Також інспектори встановили, що автомобіль належить фірмі, на якій працював затриманий.

Поліцейські повідомили його керівницю. Жінка розповіла, що винуватець ДТП відпросився того дня раніше з роботи під приводом дня народження сина. Потім він телефонував, щоб повідомити, що нетверезим потрапив у ДТП.

Патрульні з’ясували, що під час руху водій не був уважним, не стежив за зміною дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість і скоїв наїзд на стовп, а потім на дерево.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області

