На Харківщині невідомі підірвали гранату на території господарства. ФОТО

Близько 22:00 до чергової частини Коломацького відділення поліції надійшло повідомлення від 48-річного жителя села Дмитрівка, директора сільськогосподарського підприємства.

Чоловік повідомив, що в його двір невідомий кинув гранату.

За адресою виїжджали керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. Поліцейські провели огляд місця події. На території господарства виявлено чеку від гранати «РДГ-5», чотири патрони та фрагменти вибухового пристрою.

Речові докази вилучені і направлені на експертизу.

Слідчим Коломацького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області