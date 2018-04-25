На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО

Під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські провели обшук домоволодіння в селі Більмацького району.

Правоохоронці виявили та вилучили зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Співробітники кримінальної поліції, слідчі Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками СБУ, в рамках кримінального провадження спільно провели санкціонований обшук в селі Благовіщенка.

За місцем мешкання чоловіка 1963 року народження поліцейські виявили та вилучили:

- 237 набоїв різних калібрів;

- металева банка із порохом вагою близько 100 грам;

- гвинтівка;

- два корпуси гранати Ф-1;

- два запала типу УЗРГМ;

- крупнокаліберний снаряд;

- два магазини до автомата Калашникова;

- два снаряди часів Другої Світової війни;

- корпус бойової наступальної гранати РГД-5;

- артилерійський порох вагою близько 3 кг.

Вилучене працівниками Вибухотехнічного управління транспортовано на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає

З початку року запорізькими поліцейськими 72 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області