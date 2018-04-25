У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО

У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО

10:00 25.04.2018
  • У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО
  • У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО
  • У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО
  • У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО
  • У Херсоні невідомий з пістолету вбив одного чоловіка та поранив іншого. ФОТО

Вчора ввечері в Дніпровському районі невідомий зловмисник здійснив кілька пострілів у місцевих жителів. Від отриманих поранень один чоловік загинув.

О 19:25 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував житель обласного центру. Чоловік розповів, що 5 хвилин тому невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у 49-річного сусіда заявника та його знайомого.

В результаті події один чоловік від отриманих вогнепальних поранень загинув на місці події, другого постраждалого доставили до лікарні. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолету, після чого зник. За вказівкою т.в.о. начальника поліції Херсонщини Миколи Вербицького був введений в дію поліцейський оперативний план «Сирена».

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У Києві націоналісти спалили табір ромів. Ви засуджуєте чи підтримуєте такі методи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.