У Житомирі патрульні поліції виявили у водія зброю та гранати. ФОТО

Про підозрілого кермувальника до поліції повідомили перехожі за номером «102». Патрульні виїхали за вказаною адресою для перевірки повідомлення.

Під час розмови з водієм поліцейські звернули увагу на наявність у салоні авто специфічних речей. Чоловік пояснив, що розсварився з дружиною, пішов з дому і тепер перевозить власні речі.

Однак патрульні помітили серед безліччі багажу кобуру від зброї і попросили керманича відкрити дверцята та багажник для зовнішнього огляду.

Так було виявлено заборонені предмети: гранати Ф-1 та РГД-5, запали до них, обріз мисливської рушниці, набої, сигнальний пістолет, шипасту кулю з ланцюгом та три поліетиленових пакети, частково заповнені подрібненою рослинною речовиною, ймовірно марихуаною.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції та вибухотехнічна служба ГУНП в області, фахівці якої і вилучили небезпечні знахідки. Нині їх направлено на експертне дослідження.

За словами керманича авто, усі ці речі він випадково знайшов у лісосмузі.

Чоловіка, як з’ясувалось 38-річного жителя м. Бердичева, було затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За подібні дії передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області