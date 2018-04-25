На Вінниччині автомобіль швидкої спровокував ДТП із пораненими. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався 59-річний водій легковика, сталась у м. Ямпіль о 14:00.

Із тілесними ушкодженнями потерпілий водій «ВАЗу» госпіталізований до хірургічного відділення. Поліцією розпочато розслідування.

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіль «Пежо» виїжджав з другорядної дороги, водій «ВАЗа» - рухався по головній.

Внаслідок зіткнення травмувався водій легковика.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області