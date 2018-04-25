У Краматорську патрульні в останню мить врятували дівчину від самогубства. ФОТО

Сьогодні вночі, 25 квітня, патрульні поліцейські врятували дівчину, яка хотіла накласти на себе руки, стрибнувши з моста.

Під час патрулювання вулиць міста, увагу екіпажу поліції привернули автомобілі, що стоять на мосту через Казенний Торець (в районі Саду Бернацького).

Коли патрульні підійшли ближче до групи людей, побачили ту саму картину, що й очевидці - по той бік огорожі стояла дівчина приблизно 25-ти років. Вона була вкрай знервована, заплакана та говорила, що хоче зістрибнути з моста.

Поліцейські зрозуміли, що діяти потрібно максимально акуратно і швидко, адже найголовніше – людське життя – було в небезпеці.

На щастя, в складі екіпажу була психолог. Рядовий поліції Аліса Молодченко почала надавати дівчині психологічну допомогу і відволікати її від думок про самогубства. Тим часом ії напарник- лейтенант поліції Дмитро Шушпанов - вже був готовий кинутися в річку на випадок, якщо дівчина все ж таки зважиться стрибнути. Лейтенант поліції Дмитро Позднухов забезпечував охорону місця події.

Поліцейські близько 20-ти хвилин просили не стрибати, але дівчина на вмовляння не реагувала.

Відволікаючи громадянку, патрульним вдалося вхопити ії, коли вже вона висіла над водою, за одяг, повернути на міст та посадити в безпечне місце.

Врятовану громадянку передали медикам.

Як виявилось пізніше, дівчина намагались накласти на себе руки через негаразди в особистому житті.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська