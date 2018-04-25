View the full image На Сумщині 16-річна дівчина не повернулась додому зі школи. ФОТО

Шістнадцятирічна жителька Шостки Мажар Діана пішла до школи в понеділок, 23 квітня, але додому не повернулась. Поліція вживає всіх заходів, аби розшукати школярку, і розраховує на допомогу небайдужих громадян.

Вчора, близько 17:00, в поліцію з заявою про зникнення своєї 16-річної прийомної доньки звернулась її мати. Жінка повідомила, що в понеділок Діана не повернулася зі школи додому.

На вигляд розшукуваній дівчині 15-16 років, зріст близько 150-160 см, худорлявої статури, має темно-русяве волосся, сірі очі.

Була вдягнена у коричневу куртку на блискавці, сині джинси. Взута у чорні кросівки з білою підошвою. При собі мала чорну сумку з короткими ручками.

Поліція дану подію зареєструвала та розпочала пошуки школярки.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними, та озирнутися – можливо, розшукувана дівчина знаходиться десь поруч з вами.

Якщо комусь відома хоч найменша інформація, що допоможе в розшуку Діани, прохання повідомити про це до Шосткинського відділу поліції за адресою: м.Шостка, вулиця Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 066-750-23-79, чергової частини 050-327-91-48, або на цілодобову лінію служби «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

