На Одещині 14-річна дівчина сіла в автобус з невідомим та зникла. ФОТО

На Одещині 14-річна дівчина сіла в автобус з невідомим та зникла. ФОТО

22:00 25.04.2018
  • На Одещині 14-річна дівчина сіла в автобус з невідомим та зникла. ФОТО
  • На Одещині 14-річна дівчина сіла в автобус з невідомим та зникла. ФОТО

Тарутинським відділенням поліції Ізмаїльського відділу поліції розшукується Нєдова Наталія Олександрівна, 2003 року народження, яка 20 квітня цього року пішла до школи та додому не повернулася.

Встановлено, що у школі 14-річна дівчинка того дня не з’являлась. А наступного дня перехожі бачили, як неповнолітня сіла до автобусу з невідомим чоловіком.

Прикмети: на зріст приблизно 165 см, волосся темне, очі сірі.
Була одягнена: у джинси, рожевий светр та чорну куртку.

Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження зниклої дівчинки, просимо звертатися за телефонами: (068) 840-14-86, або 102.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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