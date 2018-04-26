У Мирнограді весело віз пасажирів обкурений водій маршрутки. ФОТО

У Мирнограді весело віз пасажирів обкурений водій маршрутки. ФОТО

07:20 26.04.2018
  • У Мирнограді весело віз пасажирів обкурений водій маршрутки. ФОТО
  • У Мирнограді весело віз пасажирів обкурений водій маршрутки. ФОТО
  • У Мирнограді весело віз пасажирів обкурений водій маршрутки. ФОТО

Під час проведення операції «Перевізник» співробітники Мирноградського відділення поліції отримали інформацію про те, що водій автобуса сполученням Покровськ-Білозерськ в момент перевезення пасажирів поводить себе дивно.

Поліцейські зупинили транспортний засіб та доставили 36-річного водія до покровського наркодиспансеру. Медики підтвердили наявність у крові чоловіка наркотичної речовини, а саме канабісу.

Відносно правопорушника поліцейськими складений адміністративний протокол за ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» Кодексу про адміністративні порушення.

Також у чоловіка вилучені водійські права, а сам він тимчасово відсторонений від керування автотранспортом.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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