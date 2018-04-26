На Полтавщині під час ДТП перекинувся легковий автомобіль, є поранені. ФОТО

ДТП сталася близько 15:40, поблизу села Широке.

Автомобіль «Опель», під керування 25-річного водія, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

Водія з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні, його 23-річна дружина – пасажир авто, не постраждала.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричини потерпілому тілесні ушкодження).

Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області