На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув мотоцикліст. ФОТО
На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув мотоцикліст. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 09:15 години на автодорозі «Сатанів — Городок», поблизу м. Городок.
За попередніми даними, 36-річний житель с. Писарівка Волочиського району, керуючи автомобілем «Рено Кенго», не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоциклом «ЧЗ» під керуванням 60-річного жителя м. Городок, який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій мотоциклу від отриманих тілесних ушкодження помер на місці події.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області