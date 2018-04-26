На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув мотоцикліст. ФОТО

На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув мотоцикліст. ФОТО

15:40 26.04.2018
  • На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув велосипедист. ФОТО
  • На Хмельниччині через ДТП жахливо загинув велосипедист. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 09:15 години на автодорозі «Сатанів — Городок», поблизу м. Городок.

За попередніми даними, 36-річний житель с. Писарівка Волочиського району, керуючи автомобілем «Рено Кенго», не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоциклом «ЧЗ» під керуванням 60-річного жителя м. Городок, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій мотоциклу від отриманих тілесних ушкодження помер на місці події.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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