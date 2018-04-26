На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО

Білгород-Дністровським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Коцюбан Анжеліки Ярославівни, 2004 року народження, яка 17 квітня поїхала зі знайомим до сусіднього села та не повернулась додому.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, ніс маленький, очі блакитні, волосся русяве.