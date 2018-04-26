На Сумщині чоловік на мопеді врізався у вантажвіку. ФОТО

На Сумщині чоловік на мопеді врізався у вантажвіку. ФОТО

21:00 26.04.2018
  • На Сумщині чоловік на мопеді врізався у вантажвіку. ФОТО
  • На Сумщині чоловік на мопеді врізався у вантажвіку. ФОТО
  • На Сумщині чоловік на мопеді врізався у вантажвіку. ФОТО

До поліції Сумського району близько 17:00 зі служби «103» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортної подію, яка сталася на автодорозі Батурин-Суми-Конотоп, на території смт Степанівка.

На  виклик виїхала слідчо-оперативна група райвідділу.

На місці події правоохоронці з‘ясували: 40-річний водій мопеда «Дельта», обганяючи інший транспортний засіб,  виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ-33021, що  рухався йому назустріч.

«Чоловік не обрав безпечної швидкості для маневру та не врахував відстані між транспортними засобами, внаслідок чого, власне, й сталося зіткнення  з вантажівкою, - коментує ситуацію начальник Сумського районного відділу поліції Андрій Сердюк. – Потерпілого доставили до Сумської обласної клінічної лікарні, де йому була надана допомога. Після всіх необхідних в таких випадках медичних процедур лікарі відпустили громадянина додому».

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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