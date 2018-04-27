У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО

У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО

05:00 27.04.2018
  • У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО
  • У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО
  • У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО
  • У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО
  • У Харкові СБУ викрила на хабарництві підполковника поліції. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав від директора приватного підприємства вісім тисяч доларів США. За таку суму посадовець обіцяв відкрити кримінальне провадження стосовно божників підприємця. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником двох тисяч американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ затримали поліцейського поблизу робочого місця під час отримання другої частини хабара у розмірі шести тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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