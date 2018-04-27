Наслідки ДТП на Одещині: пасажир загинув, водія затримано. ФОТО

Наслідки ДТП на Одещині: пасажир загинув, водія затримано. ФОТО

07:20 27.04.2018
  • Наслідки ДТП на Одещині: пасажир загинув, водія затримано. ФОТО
  • Наслідки ДТП на Одещині: пасажир загинув, водія затримано. ФОТО

Близько четвертої години ранку на автошляху Спаське – Вилкове водій автомобіля «Audi A6», здійснюючи обгін автівки «Tоyota», не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в стовбур дерева.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 35-річний пасажир, який знаходився в автомобілі «Audi», був доставлений до Вилківської міської лікарні з тілесними ушкодженнями, внаслідок яких - помер.

Водія-правопорушника затримано за ст. 208  Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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