На Львівщині іномарка на пішохідному переході збила поліцейського. ФОТО
На Львівщині іномарка на пішохідному переході збила поліцейського. ФОТО
Вчора близько 22 години вечора на стаціонарному пості поблизу міста Стрий, що на 610км +200м автодороги «Київ – Чоп» автомобіль Mazda CX-5 рухаючись у напрямку Львова здійснив наїзд на освітленому нерегульованому пішохідному переході.
Даний транспортний засіб проїхав ще близько 100 метрів і водій вийшовши з автомобіля спробував втекти. Даний факт підтвердили свідки ДТП.
Орієнтовно за чверть години, 53-річний водій повернувся на місце пригоди.
У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він спочатку пройшов перевірку на пристрої драгер і результат показав 1,5 проміле, а потім за порадами групи підтримки вирішив проїхати до медичного закладу де відмовився від проходження огляду. За висновками лікаря чоловік перебуває в стані сп’яніння.
21-річного рядового поліції після надання першої невідкладної домедичної допомоги, доставили до Стрийської районної лікарні. Його стан оцінюють медики, як середньої важкості. Він перебуває у реанімаційному відділені. За попередньою інформацією, у патрульного закрита черепно-мозкова травма, забій голлвного мозку, рвана рана ноги, забій грудної клітки. Поліцейський проходить подальші обстеження. На місці працювали слідчі Стрийського відділу поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області