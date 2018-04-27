На Вінниччині патрульні врятували водія автівки, яка злетіла у річку. ФОТО

Близько 02:30 у м. Липовець під час несення служби екіпаж групи реагування патрульної поліції помітив автомобіль «ВАЗ 2108», водій якої перевищив швидкість.

Незадовго до цього поліцейські бачили, як водій автомобіля на автозаправці розпивав спиртні напої і зробили йому зауваження. Чоловік запевнив, що за кермо сідати не збирається, додому поїде на таксі, а машину залишить до ранку на заправці.

Однак насправді після вживання алкоголю п'яний чоловік таки сів за кермо. На вимогу поліції зупинитись, водій додав газу та почав тікати. В результаті, не впоравшись з керуванням, правопорушник злетів з дороги. Його автівка впала в річку.

Співробітники екіпажу Олександр Плахотник та Ярослав Главацький викликали рятувальників, швидку допомогу та аби не гаяти ні хвилини стрибнули у воду рятувати водія. Тільки поліцейські витягнули з води 27-річного правопорушника, його автомобіль потонув. Застосувавши спецтехніку, ранком рятувальники дістали з річки автомобіль.

Під час медичного обстеження встановлено, що вміст алкоголю у крові водія-порушника в дев’ять разів перевищив допустиму норму.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст.130 КУПаП.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області