На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 квітня близько 8 години ранку на кордоні Калинівського та Козятинського районів.

З тілесними ушкодженнями водій автомобіля «ЗАЗ» доставлений до лікарні. На місці події працює поліція.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічного смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «ДАФ».

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області