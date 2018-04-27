На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО

На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО

15:40 27.04.2018
  • На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО
  • На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО
  • На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 квітня близько 8 години ранку на кордоні Калинівського та Козятинського районів.

З тілесними ушкодженнями водій автомобіля «ЗАЗ» доставлений до лікарні. На місці події працює поліція.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічного смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «ДАФ».

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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