На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО
На Вінниччині вантажівка під час ДТП розірвала капот легковика, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 квітня близько 8 години ранку на кордоні Калинівського та Козятинського районів.
З тілесними ушкодженнями водій автомобіля «ЗАЗ» доставлений до лікарні. На місці події працює поліція.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічного смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «ДАФ».
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області