У Кременчуці під час конфлікту на зупинці сталась стрілянина. ФОТО

У Кременчуці під час конфлікту на зупинці сталась стрілянина. ФОТО

10:00 28.04.2018
  • У Сумах під час конфлікту на зупинці сталась стрілянина. ФОТО
  • У Сумах під час конфлікту на зупинці сталась стрілянина. ФОТО
  • У Сумах під час конфлікту на зупинці сталась стрілянина. ФОТО

Подія сталася на із зупинок громадського транспорту міста.

Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 31-річний його учасник дістав предмет, схожий на пістолет та поцілив в маршрутний транспортний засіб.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчі Кременчуцького відділу поліції. На щастя, в результаті стрілянини ніхто не постраждав, у транспортному засобі пошкоджено скло. Слідчі з місця події вилучили зброю та перевіряють її походження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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