Українку підозрюють в активній організації російских виборів у Криму. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на пункті пропуску «Чонгар» на адмінкордоні з тимчасово анексованим Кримом українську громадянку, яка брала активну участь в організації незаконних виборів президента РФ на півострові.

Правоохоронці встановили, що жінка на півострові брала участь у діяльності молодіжної неурядової всеросійської громадської організації «Волонтеры победы». Вона також здійснювала діяльність спрямовану на зміцнення окупаційного режиму, зокрема організувала пункти збору підписів на підтримку «виборів» президента РФ, що відбулись 18 березня 2018 року на тимчасово анексованій території АР Крим.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує в’їхати на материкову частину нашої країни з особистих справ, та затримали її згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Головного управління СБУ в АР Крим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зловмисниці оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція проводилася спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ