Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО
Бійці ДСНС Донеччини врятували собаку з глибокої ями. ФОТО
О 10:29 диспетчер Служби порятунку «101» отримав від стурбованих мешканців м. Покровськ Донецької області повідомлення про те, що у яму глибиною 2 метри впала собака та не може самостійно вибратися.
Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою власних вилучили чотирилапого друга з пастки.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області