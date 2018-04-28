Смертельною різаниною закінчилась сімейна вечеря на Одещині. ФОТО

До чергової частини Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від співробітника швидкої допомоги про те, що в селі Плахтіївка за місцем мешкання померла 32-річна жінка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини, що передували загибелі жінки. В результаті раптово виниклої сварки між подружжям, чоловік вдарив свою дружину кухонним ножем. В результаті отриманого поранення потерпіла втратила свідомість та через деякий час померла. З місця події вилучено ймовірне знаряддя злочину.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, - розповів начальник Саратського відділення поліції Ігор Чебан. – 49-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік надає правдиві свідчення. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років. Триває слідство».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області