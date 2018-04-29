View the full image На Волині 56-річна жінка вийшла з дому та не повернулась. ФОТО

Луцьке відділення поліції розшукує громадянку України Мельник Любов Сергіївну, 1962 року народження, мешканку села Полонка Луцького району.

Волинянка пішла з дому 5 квітня 2018 року та на даний час її місцезнаходження невідоме.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної громадянки, невідкладно повідомити про це за номером телефону чергової частини Луцького відділення поліції: (0332)-26-60-27 або на лінію «102»

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області