На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО

На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО

11:00 29.04.2018
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО

Під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські провели обшук домоволодіння в селі Більмацького району.

Правоохоронці виявили та вилучили зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Співробітники кримінальної поліції, слідчі Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками СБУ, в рамках кримінального провадження спільно провели санкціонований обшук в селі Благовіщенка.

За місцем мешкання чоловіка 1963 року народження поліцейські виявили та вилучили:

- 237 набоїв різних калібрів;

- металева банка із порохом вагою близько 100 грам;

- гвинтівка;

- два корпуси гранати Ф-1;

- два запала типу УЗРГМ;

- крупнокаліберний снаряд;

- два магазини до автомата Калашникова;

- два снаряди часів Другої Світової війни;

- корпус бойової наступальної гранати РГД-5;

- артилерійський порох вагою близько 3 кг.

Вилучене працівниками Вибухотехнічного управління транспортовано  на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає

З початку року запорізькими поліцейськими 72 особам повідомлено про підозру  у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.