На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
На Запоріжжі поліція вилучила арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів. ФОТО
Під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські провели обшук домоволодіння в селі Більмацького району.
Правоохоронці виявили та вилучили зброю, боєприпаси та вибухові речовини.
Співробітники кримінальної поліції, слідчі Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками СБУ, в рамках кримінального провадження спільно провели санкціонований обшук в селі Благовіщенка.
За місцем мешкання чоловіка 1963 року народження поліцейські виявили та вилучили:
- 237 набоїв різних калібрів;
- металева банка із порохом вагою близько 100 грам;
- гвинтівка;
- два корпуси гранати Ф-1;
- два запала типу УЗРГМ;
- крупнокаліберний снаряд;
- два магазини до автомата Калашникова;
- два снаряди часів Другої Світової війни;
- корпус бойової наступальної гранати РГД-5;
- артилерійський порох вагою близько 3 кг.
Вилучене працівниками Вибухотехнічного управління транспортовано на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
З початку року запорізькими поліцейськими 72 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області