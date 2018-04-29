На Харківщині затримано банду серійних телефонних шахраїв. ФОТО

На Харківщині затримано банду серійних телефонних шахраїв. ФОТО

12:00 29.04.2018
  • На Харківщині затримано банду серійних телефонних шахраїв. ФОТО
  • На Харківщині затримано банду серійних телефонних шахраїв. ФОТО

Жертвами зловмисників ставали переважно люди похилого віку. Шахраї телефонували потерпілим, представлялися працівниками поліції й повідомляли, що з їхніми близькими сталася біда. Для «вирішення питання» необхідно було заплатити певну суму, на що більшість жертв погоджувались.

Викрили зловмисників в ході слідчо-оперативних заходів працівники слідчого управління спільно з управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку затримали двох зловмисників, які протягом півроку ошукували громадян Харкова. Ними виявилися 27-річний житель Чернігівської області та його подільник-одноліток з Харкова, раніше судимий за скоєння хуліганських дій та майнові злочини. Обидва чоловіка безробітні і наркозалежні. На даний час вони обґрунтовано підозрюються у 25 епізодах.

Речові докази вилучені.

Телефонні шахраї затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших областей нашої держави, а також встановлюються особи інших співучасників.

За фактами подій відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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