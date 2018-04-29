У Дніпрі рятувальники зібрали у дворі будинку маже 2.5 кг. ртуті. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення на території приватного подвір’я розбитої скляної банки та розлиту поряд підозрілу рідину, схожу на ртуть, по вулиці Івана Гонти Новокадацького району міста Дніпро.

Про знахідку повідомив власник приватної садиби, на території якої було знайдено невідому речовину.

До місця події негайно виїхали співробітники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Фахівцями рятувального відділення радіаційного хімічного та біологічного захисту було обстежено територію подвір’я.

Біля господарчої споруди виявлено розбиту скляну банку об'ємом 750 гр., всередині якої знаходилось 996 грамів ртуті. Також додатково було зібрано розлиту ртуть разом з домішками загальною вагою 1361 грам та знято верхній шар ґрунту на площі 2 м.кв.

Рятувальниками проведено демеркурізацію (нейтралізацію) ртуті мильно-содовим розчином.

Загальна кількість зібраної ртуті разом з домішками складає 2357 грам.

Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

До ліквідації події було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області