На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО

На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО

19:30 30.04.2018
  • На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО
  • На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО
  • На Одещині неповнолітня дівчинка поїхала до сусіднього села і зникла. ФОТО

Білгород-Дністровським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Коцюбан Анжеліки Ярославівни, 2004 року народження, яка 17 квітня поїхала зі знайомим до сусіднього села та не повернулась додому.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, ніс маленький, очі блакитні, волосся русяве.

Була одягнена: у сині джинси, майку зеленого кольору, білі кросівки та рожеву в’язану кофту.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклої дівчини, просимо звертатися за телефонами: (04849) 2-83-61, 102 або (068) 652-46-15.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.