Мотоцикл та скутер зіткнулись на Миколаївщині, є загиблий. ФОТО

На мосту по провулку Галерейному у м. Новий буг зіткнулися мотоцикл «Honda» та мопед «Viper».

53-річний водій мопеду загинув на місці пригоди, а 23-річний водій мотоциклу доставлений до реанімаційного відділення медичного закладу.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються всі обставини та причини автопригоди, призначено ряд відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області