View the full image Зникла безвісти 13-річна дівчинка може перебувати в Києві. ФОТО

Ужгородські правоохоронці опрацьовують свідчення заявниці та розшукують 13-річну ужгородку, яка, зі слів матері, пішла в гості до бабусі, і зникла. Рідні припускають, що дівчина могла поїхати до Києва.

28 квітня, до ужгородської поліції надійшло повідомлення від мешканки обласного центру Закарпаття. Жінка заявила, що зникла її неповнолітня донька Валерія Домськова. 13-річна вийшла з дому, сказавши матері, що йде в гості до бабусі. Однак дорогою до її помешкання, дівчина зателефонувала бабусі і повідомила, що гулятиме з подругою.

Після цього зв’язок з дівчиною рідні утратили. Як з’ясували ужгородські правоохоронці дівчина може перебувати у столиці. Зі слів матері, останнім часом зникла вела переписку у соціальній мережі з киянином, особисті дані якого наразі встановлюються.

Прикмети зниклої: зріст 164 сантиметри, середньої статури, волосся русяве, підстрижене під каре, очі сіро-зеленого кольору. На зубах – брекети. Була одягнена в білі джинси, білу майку, джинсову куртку, кросівки. При собі має рюкзак.

Звертаємося до всіх, кому відоме місце перебування зниклої Валерії Домськової, з проханням повідомити про це до поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області