Криваве подвійне вбивство: у Чернігові жінка зарізала подружжя. ФОТО

У Чернігові в результаті проведення першочергових слідчих дій поліція затримала жительку обласного центру, яка підозрюється у вбивстві чоловіка та жінки.

Вночі до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація про різанину в одній з багатоповерхівок обласного центру.

Як встановили правоохоронці, загинуло подружжя 1954 та 1966 років народження, а їх 22-річна донька зазнала тілесних ушкоджень.

Чоловік лежав на сходовому майданчику поруч з квартирою, а жінка – всередині помешкання. Тіла обох загиблих направлені в морг на проведення судово-медичної експертизи. Дівчина з тілесними ушкодженнями госпіталізована, її прооперували.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, керівництво Чернігівського відділу поліції, ГУНП в Чернігівській області та прокуратури.

Поліцейські виявили знаряддя злочину та продовжують працювати над встановленням ймовірних свідків. Донька подружжя перебуває після операції в лікарні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

В результаті проведення першочергових слідчих дій поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України жительку обласного центру, яка підозрюється у вбивстві подружжя.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області