На Дніпропетровщині під час ДТП перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали 5 осіб – водій та четверо пасажирів маршрутного таксі.

ДТП сталася близько 16-ї годиним на автодорозі Кривий Ріг-Дніпро поблизу с. Новокалинівка. В салоні автомобіля знаходилося 12 осіб, п’ятеро з них отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області