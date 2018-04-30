Під час жахливої ДТП на Харківщині загинула 56-річна жінка. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:35 на автошляху Харків-Сімферополь неподалік від Краснограду.

За попередньою інформацією, 51-річний водій автомобіля «Рено» не дотримався безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ-53». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річна пасажирка легковика загинула на місці.

Водій «Рено» із травмами голови, у стані алкогольного сп’яніння був доставлений до лікарні, проте від госпіталізації відмовився.

На даний час чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області