У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція. ФОТО
У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція. ФОТО
Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
До правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий із повідомленням про те, що незнайомець відібрав у нього ґаджет. Чоловік назвав правоохоронцям прикмети зловмисника. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та належним чином задокументувала подію.
У ході відпрацювання повідомлення про злочин дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, причетного до грабежу. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього чужий телефон. Викрадений ґаджет повернули власникові.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Києва Наталія Коломійчук